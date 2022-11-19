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Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı!

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Cüneyt Çakır için jübile organizasyonu düzenledi. Çakır 28 yıllık kariyerinde son kez düdük çalarak veda etti

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  • Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı! - son dakika haberleri

    Hakem Cüneyt Çakır da Türkiye ile Çekya arasında oynanan maçta jübilesini yaptı. 
  • Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı! - son dakika haberleri

    Cüneyt Çakır, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonrü düdüğünü İskoç hakem William Sean Collum'a devretti. 
  • Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı! - son dakika haberleri

    Çakır, futbolcuların da tebriklerini kabul etti.
  • Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı! - son dakika haberleri

    Cüneyt Çakır maçtan önce tribünleri de selamladı.
  • Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı! - son dakika haberleri

    Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan sonra ikinci Türk hakemidir.
  • Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı! - son dakika haberleri

    Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.
  • Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı! - son dakika haberleri

    2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi ikinci hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Alman Felix Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, 140 puanla Cüneyt Çakır ikinci ve İngiliz hakem Howard Webb 137 puanla üçüncü sırada yer aldı.
  • Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı! - son dakika haberleri

    4 Ağustos 2022 tarihinde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.

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