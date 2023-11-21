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        Haberler Sağlık D vitamini alırken yapılan 3 önemli hata eksik kalmasına neden oluyor!

        D vitamini alırken yapılan 3 kritik hata: Bu vitamin eksikse D vitamini takviyesi yeterli olmayabilir

        D vitamini, vücudumuzun kemik sağlığını korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bir dizi diğer önemli biyolojik fonksiyonu desteklemek için elzem bir vitamindir. Özellikle kış aylarında güneş ışığına maruz kalmamızın azalmasıyla birlikte, çoğu insan D vitamini takviyelerine yönelir. Ancak, bu takviyeleri alırken yapılan bazı yaygın hatalar, aslında vücudun ihtiyacının eksik karşılanmasına neden olabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:32
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        TAHLİL YAPTIRMADAN D VİTAMİNİ KULLANMAYIN

        Kan tahlili yaptırmadan, günde 4000 IU üzerinde D vitamini almak fazla kalsiyum kaybı ve uykusuzluğa yol açabilir. Doktorunuzun tavsiye ettiği miktarda takviye almak önemlidir.

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        MAGNEZYUM YOKSA D VİTAMİNİ KULLANILAMAZ

        Vücudunuzda yeterince magnezyum yoksa aldığınız D vitamini kullanılmaz sadece depolanır. Eksik alınan takviyelerden dolayı eklem ağrıları, kemiklerden kalsiyum çekilmesi ve ani tansiyon değişiklikleri yaşanabilir.

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        D VİTAMİNİ GÜNEŞ DEMEKTİR

        D vitamini takviyelerinin akşam alınması tavsiye edilmez, melatonini bastırabilir. Sabah kahvaltıdan sonra alınması tavsiye edilir.

        Kaynak: Florence Nightingale

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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