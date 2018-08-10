Daegu - Incheon United karşılaşma önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Daegu, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Incheon United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Daegu 17 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Incheon United 16 puanda ve 11. sırada. Daegu, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Incheon United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 282 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Daegu kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Incheon United sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Daegu son haftadaki Chunnam Dragons müsabasında 1-0 kazandı.

Incheon United ise Sangju Sangmu karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Daegu, 8 gol attı ve 20 gol yedi.

Incheon United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Incheon United, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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