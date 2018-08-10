Dagenham & Rbridge - Maidenhead United sahaya çıkıyor

İngiltere Ulusal Lig maçında Dagenham & Rbridge ile Maidenhead United, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Dagenham & Rbridge, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Maidenhead United, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 359 kodlu maçı oynayanlar; Dagenham & Rbridge galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Maidenhead United galibiyet oranı 2.80. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Dagenham & Rbridge son haftadaki Macclesfield Town müsabasında 2-0 yenildi.

Maidenhead United ise Bromley karşılaşmasında 5-2 kazandı.

Dagenham & Rbridge, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dagenham & Rbridge, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Maidenhead United, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Maidenhead United 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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