Elazığ'da yürekler ağıza geldi. Kentin tarihi Harput Mahallesi ile Ankuzu Baba yolu arasında ulaşımı sağlayan ve 15 köyü bağlayan bağlantı yolu ortadan yarıldı.

Yolda çöküntü olduğunu belirten Muhtar Zülküf Demirpolat, “Bu yolda illa birisi mi ölsün? İlla birileri burada sıkıntı mı çeksin arabalarda ön düzenek diye bir şey kalmadı. Bu yolun mutlaka yapılması lazım. Çok büyük çöküntü var. Komple yol güzergahı sıkıntı. Vatandaşlar Harput Merkez Mahalle Muhtarı olmam münasebetiyle bize müracaat ediyor. Bu yolun biran önce olması lazım” dedi.

"TOPRAK KAYMASI OLMUŞTU"

İHA'da yer alan habere göre çok büyük bir toprak kaymasının olduğunu aktaran Demirpolat, “100 metrelik alan içerisinde yolun komple elden geçirilmesi lazım. Yolu 300-400 metre ilerden arkaya çukura doğru kaymalar var. Bayağı bir çöküntü var. Aşağıya bakınca 1-1.5 metre alt tarafı görüyorsunuz. Yapımının bir an önce olması lazım. Aksi takdirde büyük kazalara sebep verir. Karayollarından ricamız bir an önce yapılması. Gereken mercilere bildirimleri yaptık yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.