Daikin, ihracatta 3 ayrı ödüle layık görüldü

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, kaliteli ve uzun ömürlü ürünleriyle de dikkati çekiyor. 2011 yılında Airfel'i satın alarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan Daikin, Sakarya'daki üretim tesislerinden dünyanın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.

İSİB'in 2020'nin en çok ihracat yapan şirketlerini 21 kategoride ödüllendirdiği sıralamada Daikin, 3 farklı kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü kazandı. Geçen yıllarda da "En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma" kategorisinde birincilik ödülü alan Daikin, bu yıl da aynı kategoride birinciliğe layık görüldü. "En Çok İhracat Yapan Firma" kategorisinde ikinci, "En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tip Klima İhracatı Yapan Firma" kategorisinde ise üçüncülüğü omuzlayan Daikin Türkiye, 2020 yılı İSİB ödüllerinden 3 ödül ile dönmüş oldu.

- "Marka başarısının en önemli etkenlerinden biri AR-GE'ye verilen önem"

Sakarya Hendek'te yer alan 45 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 105 dönüm arazi üzerinde kurulu fabrikasında üretimini sürdüren Daikin Türkiye, burada özellikle klima, kombi, klima santrali ve fancoil üretimine ağırlık veriyor. Aynı zamanda Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'ın içinde bulunduğu 11 çevre ülkenin de merkezi konumunda olan Daikin Türkiye, yılda 1 milyon 500 bin split klima üretimi yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Avrupa’nın belirli modellerdeki tüm ürün gamının Türkiye’den karşılandığını bildirdi.

Marka başarısının en önemli etkenlerinden birinin AR-GE'ye verilen önem olduğunu vurgulayan Önder, şunları kaydetti:

"Daikin, kendini her zaman sektörün bir adım önünde tanımladığı için AR-GE çalışmalarına çok büyük önem veriyor. Bunun için müthiş harcamalar yapıyor. Bu, Türkiye'ye de yansıyan bir çalışma. Şu an Daikin Türkiye AR-GE merkezinde 5'i Japon olmak üzere toplam 70 kişi çalışıyor. Pandemi döneminde AR-GE çalışmalarına ve yeni pazarlar oluşturma konusuna daha çok odaklanma şansımız oldu. Geçtiğimiz yıldan beri toplam 53 milyon dolar değerinde yatırım imzaladık. Bu arada ciromuz da büyük ivme kazandı ama bizim için asıl önemli olan ciro büyürken ihracat rakamlarına ne kadar katkısı olduğuydu. Geçtiğimiz yıl 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Üretimimizin yüzde 53'ünü ihraç ettik ve böylece ilk kez ihracat ciromuz, iç piyasa ciromuzun üzerine çıktı. Bu bizim için gerçekten bir zirve oldu. İlk kez VRV üniteleri için Türkiye'de üretime başlıyoruz. 15 milyon avroluk bu yeni yatırımımızın üretimlerine 2022 yılı ocak ayında başlayacağız. Bu yatırımın ihracata katkısı ise 100 milyon dolar olacak. Böylece önümüzdeki yıl 300 milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak büyük bir başarı elde etmiş olacağız."