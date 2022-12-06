Dal-çık girişindeki faciada hatalar zinciri! 0:00 / 0:00

DHA

Trabzon'da, üniversite öğrencisi İlayda Kaim'in (21) hayatını kaybettiği kazada, 10 metre yükseklikten dal-çık girişine düşen ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Bünyamin B. (25) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. DHA'da yer alan habere göre kaza, 5 Nisan 2020'de Yomra ilçesinde meydana geldi. Bünyamin B.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dal-çık girişine düştü. Kazada araçtaki sürücü, Ö.Ü. ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 1'inci sınıf öğrencisi İlayda Kaim yaralandı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İlayda, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ölümü ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan İlayda Kaim, Vakfıkebir ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada, tedavisi sonrası ifadesi alınan Bünyamin B., serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, tamamlanarak tutuksuz Bünyamin B. hakkında `taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak´ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.