Çatıdan halatla sarktı! Anahtar operasyonu!

ÇATIDAN 1'İNCİ KATTAKİ EVİNE SARKTI

DHA'da yer alan habere göre Çelikdemir eve giremeyince 4 katlı binanın çatısına çıktı. Halatın bir ucunu sabit bir yere, diğer ucunu da bacağına bağlayan İbrahim Çelikdemir, aşağı sarktı.