Çatıdan halatla sarktı! Anahtar operasyonu!

Hatay'ın İskenderun ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde oturan İbrahim Çelikdemir (72), dışarı çıkarken 1´inci kattaki dairesinin anahtarını içeride unuttu.
ÇATIDAN 1'İNCİ KATTAKİ EVİNE SARKTI
DHA'da yer alan habere göre Çelikdemir eve giremeyince 4 katlı binanın çatısına çıktı. Halatın bir ucunu sabit bir yere, diğer ucunu da bacağına bağlayan İbrahim Çelikdemir, aşağı sarktı.
İPİN BOYUNU HESAPLAYAMADI ASILI KALDI
Dairesinin penceresine kadar inen Çelikdemir, tutunarak indiği halat kısa kaldı. Çelikdemir, bir süre sonra yorulup elini bırakınca, bacağından halatta asılı kaldı.
KOMŞULARI İTFAİYEYİ ARADI
İbrahim Çelikdemir'in yardım çağrılarını duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kapısın açtığı İbrahim Çelikdemir´in dairesine girdi.
BACAĞI MORARDI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Ekipler, ardından da Çelikdemir´i kurtarıp, pencereden içeri aldı. Halat bağladığı bacağı moraran İbrahim Çelikdemir, hastaneye götürüldü.
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