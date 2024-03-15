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        Haberler Gündem Güncel Damper açıldı, sürücü elektrik akımına kapıldı

        Damper açıldı, sürücü elektrik akımına kapıldı

        Kocaeli'de sokak üzerinde aracını park eden TIR sürücüsü Orhan S., henüz bilinmeyen bir sebeple TIR'ın damperini kaldırdı, ardından elektrik akımına kapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 01:43 Güncelleme: 15.03.2024 - 01:43
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        Damper açıldı, sürücü elektrik akımına kapıldı
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        Koceli'nin Gebze ilçesinde açılan damperi yüksek gerilim hattına çarpan TIR’ın sürücüsü elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Pelitli Mahallesi Maden Sokak üzerinde meydana geldi. Bu sırada damperin aracın üzerindeki yüksek gerilim enerji hattındaki tellere değmesi sonucu elektrik akımına kapılan Orhan S. yaralandı.

        Fotoğraf: AA

        Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan S.'nin ağır yaralandığı belirlendi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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