Danimarka Başbakanı Frederiksen: Bir müttefike karşı casusluk yapamazsınız

Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı "satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma" yönündeki söylemleri sonrasında, ABD istihbarat birimlerinin bölgede istihbarat faaliyetlerini artırmakla görevlendirildiğine ilişkin iddialar hakkında Associated Press'e (AP) açıklamada bulundu.

Söz konusu iddiaları, uluslararası bir gazetede çıkan "söylentiler" olarak nitelendiren Frederiksen, "Bir müttefike karşı casusluk yapamazsınız." dedi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın ofisinden yapılan açıklamada ise istihbarat camiasındaki sızıntılar nedeniyle Adalet Bakanlığına üç "suç" başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

İddialara yer veren Wall Street Journal'ın yasaları çiğnediğini ve ulusal güvenliği tehdit ettiğini savunan Gabbard, "Wall Street Journal, gizli bilgileri siyasileştirerek ve sızdırarak Başkan'ın altını oymaya çalışan derin devlet aktörlerine yardım ettiği için utanmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Trump, göreve geldiği ilk günlerden itibaren yaptığı açıklamalarda, Grönland'a ilişkin "satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma" gibi söylemlerde bulunmuştu.

Mart ayında ABD Kongresine hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

The Wall Street Journal'ın haberinde ise ABD yönetiminin, Grönland ile ilgili istihbarat faaliyetlerini artırma kararı aldığı ve bu kapsamda istihbarat teşkilatlarına bölgede daha aktif rol almaları yönünde talimat verdiği öne sürülmüştü.

Danimarka, 7 Mayıs'ta ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını duyurmuştu.

Söz konusu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce dile getirdiği Grönland'ı satın alma arzusunu gerçekleştirme yönünde atılan ilk somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.