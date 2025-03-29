ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili ısrarını sürdürürken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen 2-4 Nisan tarihlerinde Grönland'ı ziyaret edecek.

Grönland'ın yeni yönetimi ile görüşmesi beklenen Frederiksen, Danimarka ile Grönland arasındaki yakın ilişkilerin sürmesini beklediğini ifade etti.

Frederiksen'den önce Grönland'ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Danimarka'yı Grönland Adası'nı yeterince güvende tutamamakla suçlamış ve adanın ABD ile daha güvenli olacağını iddia etmişti.

TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

Trump, hukuk danışmanı Alina Habba'nın New Jersey Başsavcısı olarak atanmasıyla ilgili Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı.

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Grönland'daki ABD askeri varlığının genişletilmesi planları sorulan Trump, "Grönland'a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetti.