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Danla Biliç'in yeni tarzı olay oldu! "Favori cenaze kombinim budur"

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan Danla Biliç, açıklamalarıyla ve yayınladığı gönderileriyle sık sık magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oluyor. Son olarak kırmızı saçlarıyla pozlarını yayınlayan Biliç'e sevenleri tarafından binlerce yorum geldi ve ünlü isim şarkıcı Gülşen'e benzetildi. İşte Danla Biliç'in yeni tarzı...

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  • Danla Biliç'in yeni tarzı olay oldu! "Favori cenaze kombinim budur"

    Sosyal medyaya içerik üreterek fenomen haline gelen Danla Biliç, yayınladığı gönderileri ve açıklamalarıyla magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. Son olarak kırmızı saçlarıyla objektife poz veren isme, sevenlerinden binlerce yorum geldi.
  • Danla Biliç'in yeni tarzı olay oldu! "Favori cenaze kombinim budur"

    Uzun bir aradan sonra yeniden YouTube için içerik üretmeye başlayan fenomen Danla Biliç, sosyal medya hesabından kırmızı saçlı gönderilerini, "Geliyim mi cenazeye falan" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.
  • Danla Biliç'in yeni tarzı olay oldu! "Favori cenaze kombinim budur"

    5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğan Danla Biliç'in gönderisinin altına yakın arkadaşı Cemal Can Canseven, Kerimcan Durmaz, Sercan Yaşar, Müjde Uzman gibi isimler de yorum yaptı.
  • Danla Biliç'in yeni tarzı olay oldu! "Favori cenaze kombinim budur"

    Ünlü fenomen Danla Biliç'in takipçileri gönderilerinin altına: "Favori cenaze kombinim", "Gülşen'e benzemişsin", "Her hali mi güzel olur", gibi yorumlar yaptı.
  • Danla Biliç'in yeni tarzı olay oldu! "Favori cenaze kombinim budur"

    İşte Danla Biliç'in yeni tarzı...
  • Danla Biliç'in yeni tarzı olay oldu! "Favori cenaze kombinim budur"
  • Danla Biliç'in yeni tarzı olay oldu! "Favori cenaze kombinim budur"
  • Danla Biliç'in yeni tarzı olay oldu! "Favori cenaze kombinim budur"
  • Danla Biliç'in yeni tarzı olay oldu! "Favori cenaze kombinim budur"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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