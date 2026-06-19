DAP Yapı, Ataşehir 173 projesi ile 'Sessiz Lüks' konseptine odaklanıyor

Gayrimenkul sektöründe özgün projeleriyle öne çıkan DAP Gayrimenkul Geliştirme, satışa çıkardığı yeni projesi Ataşehir 173’ün lansmanını gerçekleştirdi.

16 Haziran tarihinde İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında konuşan DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, DAP’ın şehirleri dönüştüren vizyonuna ve Ataşehir 173’ün ön plana çıkan özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ŞEHRİN KALABALIĞINDA 'SESSİZ LÜKS' KONSPETİ

Yoğun kent dokusunun içinde sakinliği merkezine alan Ataşehir 173, “Sessiz Lüks” kurgusu ile öne çıkıyor.

Doğayla temasın günlük yaşamın parçası haline geldiği Ataşehir 173, şehir merkezinin sunduğu hız ve erişilebilirliği, kontrollü ve dingin bir düzenle birleştiriyor. Modernliği ve özenle tasarlanan alanlarıyla proje, DAP’ın mimari kaliteyi yüksek standartlarla birleştiren yaklaşımını yansıtırken, şehir merkezinde rafine bir yaşam deneyimi sunuyor.

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'AZ KATLI YATAY MİMARİ'

Ataşehir 173, kendini modern şehir yaşamının hızına karşı geliştirilen yeni bir denge arayışının ürünü olarak konumlandırıyor. Modası geçmeyen, karakterli ve zamansız tasarım diline sahip olan proje, az katlı yatay mimari yapısı sayesinde gökyüzüyle ve doğayla uyum içinde bir yaşam kurguluyor.

Toplam 173 bağımsız bölümden oluşan Ataşehir 173’te 1+1’den 3+1’e kadar değişen daire tipleri, bahçeli ve geniş balkonlu seçenekler, şehir içinde ferah ve kontrollü bir alan sunarak farklı ihtiyaçlara rahatlıkla hitap ediyor.

WELLNESS ALANLARI

Ataşehir 173, günlük hayatın ritmini yavaşlatan ve konforu merkeze alan bütüncül bir proje olarak da dikkat çekiyor. Proje içerisinde bulunan wellness alanları, sakinlerine günün temposundan uzaklaşabilecekleri, beden ve zihin dengesini yeniden kurabilecekleri ortam sağlıyor. Su, spor ve dinlenme aktivitelerini bir araya getiren kapalı yüzme alanı, fitness ve hareket odaklı alanlar, sağlıklı yaşamı bütüncül olarak destekliyor. Özenle tasarlanmış yeşil peyzaj bölümleri ise doğayla iç içe bir his oluşturuyor. Tüm bu unsurlar, güvenlik ve düzeni ön planda tutarak şehir merkezinde daha kontrollü, daha sakin ve daha premium bir deneyim vadediyor.

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ATAŞEHİR’İN MERKEZİNDE STRATEJİK KONUM

Ataşehir 173, lokasyon anlamında da stratejik konumda yer alıyor. Doğu ve Batı Ataşehir’in kesişim noktasında bulunan proje, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakaları arasında kurduğu güçlü bağlantıyla öne çıkıyor. Günün her saatinde canlı şehir dokusuna sahip bölgenin gelişmiş ulaşım altyapısı; iş, yaşam ve sosyal merkezlere hızlı erişimi mümkün kılıyor.

Proje sakinleri; şehrin en prestijli alışveriş merkezleri, tam donanımlı sağlık kuruluşları, köklü eğitim kurumları ve golf sahasına yürüme mesafesinde ulaşarak tüm olanaklardan kolaylıkla faydalanabiliyor. Bu merkezi lokasyon, Ataşehir 173’ü yalnızca konut projesi değil, aynı zamanda güçlü yaşam ve yatırım değeri haline getiriyor.

YÜKSEK KALİTE VE MÜHENDİSLİK STANDARTLARI ESAS ALINDI

Ataşehir 173’ün inşaat sürecinde, “Sessiz Lüks” yaklaşımının temelini oluşturan yüksek kalite ve mühendislik standartları esas alındığı belirtildi. Projenin alanında uzman ekiplerin titiz çalışmasıyla hayata geçirilirken; gelişmiş yapı teknolojileri, dayanıklı malzeme seçimi ve uzun ömürlü kullanım prensibi ön planda tutulduğu vurgulandı.

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'GÜRÜLTÜDEN UZAK YAŞAM'

Ataşehir 173’ün dikkat çekici özelliklerine değinen DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, şunları söyledi:

"DAP Gayrimenkul Geliştirme ve Emlak Konut güvencesiyle, İstanbul’un en hareketli noktalarından birinde ayrıcalıklı yaşam alanı sunuyoruz. Ataşehir 173 ile bölgeye yeni bir vizyon kazandırdık ve ‘Sessiz Lüks’ olarak bir konsept belirledik: Gürültüden uzak ama her detayı ayrıcalıklı, kalabalıklardan uzak ama hayatın tam içinde bir dünya. Şehre bu kadar yakın olup, bu kadar sessiz kalabilmek sadece iyi planlanmış konseptle mümkün olur. Biz de bu projemizde istedik ki kaotik şehir temposu dışarda kalsın ve modern kentin tüm ayrıcalıkları evimizin içinde olsun. Ataşehir 173’te geliştirdiğimiz ‘Sessiz Lüks’ kurgusu, yine bizim tarafımızdan geliştirilen tescilli ‘Sağlıklı Ev’ konseptimizin de güncel yansıması niteliğini taşıyor. Doğayla kurulan güçlü ilişki üzerine inşa edilen bu yaklaşım, modern şehir yaşamında konforu ve sakinliği merkeze alan yeni bir standart sunuyor. Böylece Ataşehir 173, yalnızca mimari bir proje değil; aynı zamanda sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir modelin de temsilcisi olarak öne çıkıyor. Bu anlamda ‘Sessiz Lüks’, bizim için geleceğin yaşam biçimini bugünden inşa etme vizyonudur."

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"ATAŞEHİR, İSTANBUL’UN EN GÜÇLÜ GELİŞİM AKSLARINDAN BİRİ"

Ataşehir bölgesinin son yıllardaki önemini de vurgulayan Ziya Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ataşehir, İstanbul’un en güçlü gelişim akslarından biri. Demografik yapısı itibarıyla iş dünyasının enerjisini seçkin yaşam kültürüyle harmanlıyor. Bölge, farklı sosyoekonomik grupların bir arada yaşadığı, çeşitliliği yüksek ve sürekli gelişen bir karaktere sahip. Anadolu ve Avrupa yakası arasında doğal köprü görevi gören bölge, şehrin her iki yakasına da kolay erişim sunuyor. Bu yapı, Ataşehir’i yalnızca bir konut alanı olmaktan çıkararak, güçlü bir iş, yaşam ve yatırım ekosistemi haline getiriyor. Köklü eğitim ve sağlık kurumları, zengin gastronomi noktaları, alışveriş merkezi, golf sahası ve sosyal olanaklara yürüme mesafesinde olmasıyla Ataşehir, bugün yatırım yapacaklar için aynı zamanda uzun vadeli kazanç demek. Doğu ve Batı Ataşehir’in tam ortasında konumlanan ve sağlıktan eğitime, spordan gastronomiye kadar tüm imkanların yanı başında bulunan Ataşehir 173’ü de bu ekosistemin merkezinde değerini artıracak yatırım eseri olarak görüyoruz. Ataşehir’in sürekli gelişen altyapısı ve bölgeye olan yoğun talep, projeyi prestijli bir gayrimenkul mirası haline getiriyor. Lokasyon avantajı sayesinde proje sakinlerini şehrin tam ortasında kendi sessiz lüks dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. Böylece estetik, işlevsellik ve yatırım değerini bir arada sunarak çıtayı daha yukarı taşıyoruz."

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"HER YENİ PROJEMİZ, BÖLGESİNİN KÜLTÜREL VE MİMARİ DNA’SINA İŞLENEN KALICI BİR İMZA"

DAP Gayrimenkul Geliştirme olarak şehir silüetine değer katan alanlar kurguladıklarını belirten Ziya Yılmaz "Yatırım yaptığımız her bölgenin aynı zamanda ruhunu da şekillendiren bir vizyon üstleniyoruz. Sağlam finansal yapımız ve çağdaş mimariye olan tutkumuz, projelerimizin estetikten öte farklı bir anlam taşımasını sağlıyor. Her yeni projemiz, o bölgenin kültürel ve mimari DNA’sına işlenen kalıcı imza oluyor. Bizim için kusursuz mühendislik sadece güvenli bina inşa etmek değil; estetiği, teknolojiyi ve ergonomiyi tek bir alanda birleştirmek demektir. Bu anlayıştan hareketle bilimi, teknolojiyi ve insan davranışlarını buluşturan yaklaşım benimsiyoruz. Yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren yapılar değil; 20–30 yıl sonra bile değerine değer katacak projeler üretiyoruz" diye konuştu.