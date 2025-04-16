Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi imkânları kısıtlı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka’nın bu yıl 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenleyeceği giriş sınavının tarihi belli oldu. Türkiye genelinde 42 ilde yapılacak olan sınava başvurular hem çevrim içi platform üzerinden hem de Darüşşafaka Okulları’na doğrudan gidilerek gerçekleştirilebilecek. Peki, Darüşşafaka Giriş Sınavı hangi tarihte yapılacak ve sınav hangi illerde uygulanacak? İşte başvuru sürecine ve sınav merkezlerine dair tüm ayrıntılar...