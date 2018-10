Fenerbahçe basket takımının İtalyan yıldızı Gigi Datome, usta foto muhabiri Ara Güler'in vefatının ardından sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı.

Datome'nin, "Thank you Ara Güler for showing me the old Istanbul with your beautiful art. Hatırasına saygıyla, Huzur içinde yat #aragüler" yazarak paylaştığı elinde süt ve ekmek olan çocuk fotoğrafı fotoğrafçı Erdal Yazıcı'ya ait çıktı.

Yazıcı'nın 1989'da Balat'ta çektiği 'Balat'ta Sabah' adlı fotoğraf bazı kaynaklarda hatalı olarak Ara Güler'e aitmiş gibi gösteriliyor.

Erdal Yazıcı

Fotoğraf çalışmalarını Türkiye ve yurtdışında birçok sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunan Erdal Yazıcı, belgesel tarzda gerçekleştirdiği projeleri ve foto röportajları dergi, gazete ve kitaplarda yayınlandı.

