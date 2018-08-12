DC United - Orlando City maçı istatistikleri

DC United ve Orlando City, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. DC United 18 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Orlando City 23 puanda ve 20. sırada. DC United, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Orlando City, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 786. İddaa'da DC United kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Orlando City kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

DC United son hafta oynanan Orlando City maçında 1-1 berabere kaldı.

Orlando City, DC United karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

DC United, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 5 gol yedi.

Orlando City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Orlando City, 13 gol atarken 31 gol yedi.

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