Enis Yıldırım'ın haberine göre G.T. Almanya'da yaşarken Türkiye üzerinden Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katıldı. İnternet üzerinden dini içerikli videolar izlediğini belirten G.T., "Bu sırada bol kıyafetler giyince ırkçı saldırılara uğradım" dedi. Dikkat çekmemek için Türkiye'ye gidiş dönüş uçak bileti aldığını anlatan G.T., İstanbul üzerinden Trabzon'a gidip bir gece otelde kaldığını, ertesi gün Gaziantep'e gittiğini söyledi.

"600 KİŞİDEN 70'İ TÜRKTÜ"

G.T. ifadesinde, "Gaziantep'te internet kafeden bağlantı kurdum ve bana verilen üç telefonu aradım. Sonra bir taksiye bindim ve buluşma noktasına gittim. Burada Enes kod adlı D.B. isimli kişiyle buluştum. İçerisinde 15 kişinin olduğu bir araca bindim. Araçta Özbek, Rus ve Çeçenler vardı. Buradan bir okula götürüldük. 600 kişiden 70'i Türk'tü" dedi.

"BİZE 200 DOLAR ÖDÜL VERDİLER"

Götürüldükleri kampta 15 gün silah eğitimi aldığını ardından Humus'a gittiklerini anlatan G.T. "Kalaşnikof verdiler. Kanas keskin nişancı tüfeğini nasıl kullanacağıma dair videolar izledim. Bir süre sonra Emir Düccane Tunusi'den kanas silah eğitimi talep ettim. 2015 yılı şubat ayında silahı aldım. 2015 yılında Suriye rejim güçlerine karşı 300 DEAŞ mensubuyla birlikte Palmira Savaşı'na katıldım. Görevim 5 kişiyle birlikte rejim güçlerinin Tadmor hapishanesindekileri kurtarmaktı. 500 kişiyi kurtardık. Savaşta 115 kayıp verdik. Esad güçleri 450 kayıp verdi. Burada 12 bin adet Kalaşnikof, 17 bin adet biksi, 3 milyon uçaksavar mermisi, milyonlarca otomatik tüfek mermisi DEAŞ'ın içerisindeki hilafet ordusu tarafından ganimet olarak alındı. Bize de 200 dolar ödül verildi" ifadelerini kullandı.

FIRAT KALKANI'NI DUYUNCA KAÇMAK İSTEMİŞ!

Türkiye'nin El Bab'a yönelik operasyon yapacağını duyunca örgütten kaçmak için babasından yardım istediğini belirten G.T., "Babamdan 2 bin euro istedim. Para ulaşamadan sınırlar kapandı ve operasyon başladı. 2016 yılı kasım ayında Halid Ebu Süleyman'da kanasçı olarak Esad rejimine karşı savaştık. 1 ay sonunda rejimin elindeki tüm petrol kuyularını aldık" dedi.

"RUS UÇAKLARI BOMBALADI EŞİM VE KIZIM ÖLDÜ"

DEAŞ tarafından evlendirildiğini ve bir kız çocuğu olduğunu söyleyen G.T., "2017 yılı şubat ayında Rakka'da pazar yerine bomba atılınca kızım ve eşim öldü. Ben üç gün sonra kendime geldim. Eşimin abisi bana fotoğrafları gösterdi. Beni PKK'nın Rakka'ya gireceğinin anlaşılması üzerine bir köye gönderdiler. Orada bir evde insanlar bana bakıyordu. 2017 Temmuz ayına kadar bu evde kaldım. Bu dönemde DEAŞ terör örgütünden ayrılma kararı aldım. Örgüte katıldığıma pişman olmuştum" diye konuştu.

"KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN HTŞ'YE YAKALANDIM"

Ağabeyi istihbaratçı olan bir kişiden yardım istediğini ve Türkiye'ye gelmek için bir kaçakçıyla buluştuğunu anlatan G.T., şöyle devam etti: "Halep'ten İdlib'e yola çıktık. Heyeti Tahrir-i Şam (HTŞ) mensubu kişiler bizi yakaladı. İdlib'teki Sincar Merkez Hapishanesi'ne getirdiler. 70 gün kaldım, bana işkence yaptılar, ellerim bağlı yemek yedim. Sonra merkez hapishanesine gönderdiler. Suriye rejimi HTŞ'ye yönelik saldırılar düzenliyordu. Bir gece apar topar beni ve 38 kişiyi DEAŞ'ın bulunduğu bir köye götürdüler ve rejime karşı savaşmamızı istediler. Gittiğimiz yerde bin kişi vardı ama silahımız yoktu. Tek kurtuluşum ÖSO bölgesine geçerek teslim olmaktı. ÖSO Bölgesine geçmek için hareket ettim ve rejim saldırısına uğradık. 600 kişi öldü. Benim de bulunduğum 350'ye yakın insan da ÖSO bölgesine geçerek teslim oldu. 2 ay Felak Şam Grubu'nun hapishanesinde kaldım. Türk olduğum için beni Çeş-İdlib grubuna verdiler. Bir Lübnanlı ile yer altında 9 ay kaldım. Daha sonra serbest bırakıldık ve Türk yetkililere teslim edildik." Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan G.T. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.