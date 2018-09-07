İlk Soğuk Savaş sırasında Amerikan ve İngiliz casuslar, birbirleriyle haberleşebilmek için gazetelerdeki şifreli mesajlar taşıyan gizli reklamları kullanıyordu. Günümüzdeki Yeni Soğuk Savaş diye isimlendirilen görüşmelerde ise yine herkesin gözünün önünde olduğu için kimsenin şüphelenmediği platformlar kullanılıyor.

Geçmişte Rusya ve İngiltere arasında çifte ajanlık yapmış olan Sergei Skripal ve kızı, 4 Mart tarihinde İngiltere’de zehirlendi. Haftalarca hastanede yatan ikilinin tadavilerine evde devam ediliyor. İngiliz polisi, bu suikast girişimiyle ilgili iki şüphelinin kimliklerini açıklayarak, ülkeye Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov ismiyle giriş yaptıklarını bildirdiler.

İngiliz yetkililerine göre şüpheliler Rus ordusununun istihbarat servisi GRU adına çalışıyorlar. Birleşik Krallık parlamento üyesi Ian Blackford, bunun devlet destekli bir terörizm faaliyeti olduğunu, Rusya’nın ve özellikle Putin’in böyle davrandığı için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Moskova ise saldırıya ilişkin bir katkıları olduğunu şiddetle reddediyor. Hatta dijital dünyanın en önemli medya araçlarından Twitter'da İngiltere Rus Büyükelçiliği adeta İngiltere'yi trolleyen cevaplar yayınladı!

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 9, 2017

Artık ülkeler geçmişte yazılı basını ve fısıltı gazetesini kullandığı soğuk savaşlardan dijital medyaya geçtiğini görüyoruz.

New York Times ve The Intercept’in haberine göre ABD’nin istihbarat toplama ajansı olan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), geçmişin taktiğini değiştirdi ve en azından bir Rus ajanına gizli mesajları iletmek için Twitter hesabını kullandı.

Habere göre NSA ve CIA ajanları, ABD’den çalınan siber silahları geri alabilmek için Almanya’da bir Rus ajanı ile görüştü. Rus ajan, onlara siber güvenlik araçları ve Başkan Trump’ın uygunsuz kasetleri için 10 milyon dolarlık teklifte bulundu ancak nihayetinde ücreti 1 milyon dolara kadar düşürdü.

NSA ise Rus ajana mesaj gönderebilmek için resmi Twitter hesabını kullanıyordu. Gönderilerle mi yoksa özel mesaj yoluyla mı bilinmiyor ancak The Intercept’den James Risin’e göre bu mesaj normal bir paylaşım olarak yayınlanmıştı. İşte o mesaj:

Mesajın içeriğinde, “Samuel Morse telegraf’ın patentini 177 yıl önce aldı. Hala telgraf gönderebileceğinizi biliyor muydunuz? Posta yollamaktan daha kolay ve sadece gönderildiği zaman ücret ediyorsunuz.”, deniyor.

Oldukça masum bir bilgi gibi gelse de haber makalesine göre bu paylaşım, gizli bilgiler satmak isteyen bir Rus ajanına gönderildi. New York Times’a göre ise bu Rus, bazı siber silah kodları ile beraber Trump’un 2013 yılında Moskova Otel’de geçirdiği bir gecenin görüntülerine de sahip. İşin dijital boyutu da burada başlıyor.

Deepfake nedir? Tehlikenin boyutları neler?

İnternette yeni bir akım olan ünlülerin başına bela olan deepfake teknolojisi, Reddit’teki bir sayfa ile popülerleşti. Videodaki kişinin yüzünü başka birininkiyle değiştirmeye yarayan bu teknik pornografik amaçlarla kullanıldı.

Ünlüler işin içine girdikten sonra ise bahsi geçen Reddit sayfası kapatıldı ve bu içerikler yasaklanmaya başlandı.

Deepfake tehlikesinin yeterince anlaşılmış olması ve uygunsuz içeriklerin yasaklanmaya başlaması iyi gelişme ancak mesele bu kadar basit değil. Örneğin şu videonun başlangıcında konuşmaların ne kadar saçma gelip gelmediğine bakmaksızın o kişinin Obama olduğuna rahatlıkla inanabiliriz.

Ancak 40. saniyeden sonra anlayacağınız üzere konuşan kişi aslında Obama değil.

Sahte ‘deepfake’ videolar nasıl yapılıyor?

Deepfake videolarının amatör yollarla yapılmış hallerini YouTube’da çokça bulabilirsiniz. Yukarıdaki videonun inandırıcılık seviyesi ise daha ileride çünkü daha profesyonel işlemlerle yapılmış.

Bir kişinin dudak hareketleri ve mimiklerini öğrenmek için daha önceki görüntülerinden yararlanılıyor. Dudak hareketleri ve mimikler işleniyor. Makine öğrenme teknolojisi ve yapay zekadan faydalanarak ortaya o kişin bir algoritması konuluyor. Daha sonra aşağıdaki videoda görebileceğiniz üzere taklitçinin ağız hareketleri ve mimikleri ne olursa olsun hepsi taklit edilmek istenen kişinin suratında beliriyor.

Toplumsal bir krize yol açabilir mi?

Peki çok üst düzey teknolojiler kullanılarak ve maliyetten kısmayarak bu gibi çok daha inandırıcı ve toplumu yanıltan videolar üretilebilir mi? Hatta ortaya çıkarılan bu görüntülerle devlet büyüklerine şantaj yapılabilir mi?

Belki yazının başında bahsettiğimiz adı bilinmeyen Rus’un sahip olduğuna inanılan Trump kaseti gerçektir ya da sahtedir bilinmez ancak ortaya çıktığında pek çok ABD vatandaşının hakkında bir saniye bile düşünmeden gerçekliğine inanacağı kesin.

Teknoloji geliştikçe büyük güçler arasındaki soğuk savaşlar da yerini dijital soğuk savaşlara bırakıyor. Günün sonunda kitleleri kandırabilecek, yapay zekayla donatılmış, gerçeğinden ayırt edemeyeceğimiz videoların büyük etkiler yaratabileceği muhtemel görünüyor.

Artık Afrika ülkelerinde bir diktatörü devirip yerine yenisini getirmek ya da Ortadoğu halklarını birbirlerinden nefret etmeye zorlamak büyük ülkeler için hiç olmadığı kadar kolay olabilir.

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