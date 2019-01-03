Defalarca bıçak altına yattı! Sözünü tuttuğu için bir yıl sonra kutlama yaptı...

17 yaşındayken lotodan 1 milyon sterlin kazanan Jane Park, kazandığı paranın neredeyse tamamını estetik ameliyatlara ve alışverişe harcadığını itiraf etti. Ancak 23 yaşındaki Park, son geçirdiği operasyondan sonra bir yıl estetik yaptırmayacağı sözünü verdi ve sözünü tuttuğunu ifade ederek, bir kutlama yaptı