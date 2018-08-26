Defensor Sporting - Nacional Montevideo maçı heyecanı

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Defensor Sporting ile Nacional Montevideo, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 00:30. 8 puanlı Defensor Sporting 5. sırada bulunuyor, Nacional Montevideo 15 puana sahip ve 1. sırada. Defensor Sporting, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nacional Montevideo son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 727 kodlu maçı oynayanlar; Defensor Sporting galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.20, Nacional Montevideo galibiyet oranı 1.75.

Defensor Sporting son hafta oynanan Nacional Montevideo maçında 0-1 yenildi.

Nacional Montevideo ise Defensor Sporting karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Defensor Sporting, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Nacional Montevideo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Nacional Montevideo, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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