"SIRRIM GENETİK"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına katılan Defne Samyeli, gençlik sırrını açıklamıştı. Samyeli, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isim, "Hayat benim için bitmek tükenmek bilmeyen bir macera alanı gibi" diye sözlerini sürdürmüştü.