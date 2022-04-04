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Haberler Fiskos Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yüzünü gizlemeye çalıştı!
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Derin Talu yüzünü gizlemeye çalıştı!

Defne Samyeli ile kızı Derin Talu, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Samyeli, "Hayırlı Ramazanlar. Kusura bakmayın, trafik tıkanmasın. Başka zaman konuşuruz." derken, Talu ise yüzünü gizlemeye çalıştı

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yüzünü gizlemeye çalıştı!
Yüzünü gizlemeye çalıştı!
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Defne Samyeli, önceki gün kızı Derin Talu ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Aracını otobüs durağına bırakarak, AVM'ye giren Samyeli, yaklaşık 15 dakikada alışverişini tamamladı. Samyeli'yi otomobilde tek başına bekleyen Derin Talu ise muhabirleri fark edince hemen maske taktı.

"BAŞKA ZAMAN KONUŞURUZ"

AVM çıkışında ise koşar adımlarla aracına binen Samyeli, muhabirlere, "Hayırlı Ramazanlar. Kusura bakmayın, trafik tıkanmasın. Başka zaman konuşuruz." ifadelerini kullandı.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Derin Talu'nun yüzünü kapatmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

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