Defne Samyeli: Sahne kostümlerim eleştirilmiyor

"YAKALANDI!' HABERLERİNİ SEVMİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Samyeli'nin adı iş insanı Onur Arıkan ile anılmıştı. Defne Samyeli, sahne aldığı bir mekana kendisini izlemeye gelen Arıkan ile çıkışta görüntülenmişti. Defne Samyeli, Onur Arıkan ile haklarında çıkan 'aşk' iddialarıyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.

Samyeli, sahnesine herkesin geldiğini ama "Yakalandı!" şeklinde çıkan haberleri sevmediğini ve konuşulacak bir konu olmadığını sözlerine ekledi.