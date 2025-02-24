SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan aksiyon ve duygu yüklü yeni bölümüyle izleyicileri, yine ekran başına topladı.

Dizinin 21'inci bölümünde Devran, İskender’den yediği büyük kazık sonrasında çok daha acımasız birine dönüştü. İhsan’ın sonunu getirmek için Devran’ın yaptığı plan Tim’in hayatına sebep olurken Devran bu acıyla iyice deliye döndü. Bunun sorumlusu olarak İmre’yi gören Devran, bir yandan da İskender’in sonunu getirmeye karar verdi. Bölümün finalinde ise Devran’ı büyük bir sürpriz bekliyordu. Devran, yerine Gülce’nin İskender’i vurması herkese büyük bir şaşkınlık yaşatırken İskender’in hayatta kalıp kalamayacağı yeni bölüme dair heyecanı yükseltti.

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‘Deha’, reytinglerde ise ABC1 20+’da; 4,80 izlenme oranı (rating) 11,24 izlenme payı (share), AB’de; 3,75 izlenme oranı (rating) 9,90 izlenme payı (share) ve Total’de; 3,73 izlenme oranı (rating) 9,20 izlenme payı (share) elde etti.

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyada gündem oldu.

'DEHA’NIN 21'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde İskender’in Cesur, İhsan ve Kuduz’la iş birliği yapması Devran’a büyük bir şok etkisi yaratırken iyice gözünü döndürdü. İskender, Devran’ın o halini görüp keyiflenirken İskender’in Devran’a sen bana karşı yenilmeye mahkumsun demesi onu daha da sinirlendirdi. Devran’ın gücünü toplayıp hepsine gözdağı verdiği sırada “Benim adım Devran’sa ben bu oyunu bozarım” deyip masayı devirdi.

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Devran’ın sonunu getiren darbe;

Devran, İskender’den yediği büyük kazıktan sonra artık daha acımasız bir hal aldı. Üstelik İmre’ye olan güveni de sarsıldı. İmre ise Devran için savaşırken kendini büyük bir ikilemin içinde buldu. Bir tarafta ailesi, bir tarafta Devran yer alırken bu ikilemin içinde Devran’a kendini inandırmayı zor da olsa başardı. İkilinin yüzleştiği duygu dolu anlar dikkat çekerken Devran sonunda hislerine karşı koyamadı ve İmre’yi ilk kez öptü.