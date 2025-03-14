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        Haberler Televizyon 'Deha'nın 24'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın 24'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 24'üncü bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:33
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 24'üncü bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Deha'nın 24. Bölüm 2. Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda İmre, Devran’a gerçekleri anlatmaya çalışırken Devran’ın tepkisi İmre’yi hayal kırıklığına uğratıyor.

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        İmre’nin hamile olduğundan habersiz olan Devran'ın, "Biz seninle bu şovu yapacak kadar bir şey yaşamadık İmre" sözleri tanıtıma damgasını vuruyor.

        Devran’ın Karahan’la girdiği diyalogdan sonra İmre'nin, Devran’a gözdağı verir gibi beraber kol kola gelmesi yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.

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        'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha
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