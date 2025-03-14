'Deha'nın 24'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 24'üncü bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu.

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İmre’nin hamile olduğundan habersiz olan Devran'ın, "Biz seninle bu şovu yapacak kadar bir şey yaşamadık İmre" sözleri tanıtıma damgasını vuruyor.