'Deha' yeni bölümüyle soluksuz izlendi

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ soluksuz izlenen 13'üncü bölümüyle SHOW TV’de dün akşam yayınlandı. Herkesin merakla beklediği 13'üncü bölümünde İskender, Aysel’in intikamının peşine düşerken Devran, Hakim ve Karga’ya karşı kendisine ortak çalışmayı teklif etti. Finalde ise Devran, Boran’ın ölümünde Cesur’un da parmağının olduğunu öğrendi. ‘Deha’ reytinglerde ise ABC1 20+’da 7,15 izlenme oranı (rating) 17,33 izlenme payı (share), AB’de 7,02 izlenme oranı (rating) 19,08 izlenme payı (share), Total’de de 6,61 izlenme oranı (rating) 16,96 izlenme payı (share) elde etti.

REKLAM Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu’ndan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla dizi yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi #Deha, #EsDev, #Esme, #İmre etiketleriyle saatler boyu X Türkiye’de TT listesinde kaldı.

DEHA’NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yeni bölümü Aysel’in vurulmasıyla açılırken İskender’in büyük acısı herkesi derinden etkiledi. Aysel’i kurtarmak için her yolu deneyen İskender’in yardımına bu sefer Devran yetişti. İskender’in yardımına devran yetişti: Aysel’in vurulmasıyla alt üst olan İskender, Karga’dan intikamını almak için kontrolsüz bir şekilde harekete geçmeye hazırlanırken bu defa Devran, ilk defa aynı şeyi istediklerini söyleyerek Karga ve Hakim’e karşı İskender’e iş birliği teklifinde bulundu. Kimsesiz kalan Cesur’un ise hayatta kalmak için attığı adımlarda kendisini Karga’nın yanında buldu. İskender’in yeni hedefinin kendisi olduğunu söyleyen Cesur, ancak ikisinin onu durdurabileceğini ve artık onun müttefiği olduğunu Karga’ya söyledi. Dizide herkes kendi hedefine odaklanmış şekilde ilerlerken oyuna hiç tahmin etmedikleri bir şekilde Karga ve Hakim’in babası İhsan girdi. Hastalığını atlatıp yeniden ayaklanan İhsan’ın ilk adımı Hakim’le hapishanede görüşmek oldu. Hakim’i istediklerini yerine getirmesi karşılığında hapishaneden çıkaracağının sözünü veren İhsan, Karga’yı tamamen oyundan çıkaracağını da söyledi. Bütün bunlar yaşanırken Devran üstünde büyük yük olan İmre’yle yaşananları Esme’yle paylaştı. İmre’nin Devran’ı öptüğünü öğrenen Esme büyük bir yıkım yaşarken Devran’dan ayrılma kararı aldı.

Esme, Devran’dan ayrıldı: REKLAM Hakim’in hapishaneden çıkacağının haberini alan Devran, çıldırmanın eşiğine gelirken İskender iki kardeşi bitirecek yeni bir plan için tuşa bastı. Karga’nın Hakim’e karşı kinini artıracak yöntemleri iyi bilen İskender, Devran’la beraber harekete geçti. Karga babasının emriyle hapishane çıkışında Hakim’i karşılamaya gitti. Karga ise yeniden içmeye başlamasının getirdiği değişimle tüm gaddarlığını Hakim’e gösterdi. İki kardeş arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken sonunda Karga, Hakim’i vurdu.

Karga, Hakim’i Vurdu: Finalde ise Devran ve İskender uzaktan Karga ve Hakim arasında yaşanan büyük hesaplaşmayı izlerken Devran’ın telefonuna İhsan’dan bir mesaj geldi. Gelen mesajla Devran, kardeşi Boran’ın ölümünde Cesur’un da parmağının olduğunu öğrendi. Büyük bir yıkım yaşayan Devran’ın yeni bölümde Cesur’la nasıl hesaplaşacağı büyük merak konusu oldu.