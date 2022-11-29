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DEHŞET ANI | Kavgayı ayırırken öldürüldü! O görüntü kamerada! - Günün öne çıkan haberleri

Kavgayı ayırmak istemişti! Dehşet anı kamerada! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Fatih'te, Haseki Sultan Mahallesi Özbek Süleyman Efendi Sokak'ta dün saat 09.30 sıralarında, geçmişte husumetli oldukları öğrenilen Engin Taşkın ile Günay Alver arasında kavga çıktı.

KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ DHA'da yer alan habere göre sesleri duyarak kavgayı ayırmak isteyen Hakim İşiden (46), Günay Alver'in silahından çıkan kurşunlardan birinin kalbine isabet etmesiyle ağır yaralandı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI Engin Taşkın ise ayağından yaralandı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Günay Alver olay yerinden kaçarken, eşini telefonla arayıp birini vurduğunu söyledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Hakim İşiden 46 yaşındaydı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakim İşiden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Engin Taşkın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.