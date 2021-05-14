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3 saniye sonrası inanılmaz! Küçük çocuk bisikletiyle aniden yola fırladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki inanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikletiyle aniden karayoluna fırlayan çocuk TIR'ın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Arkadan gelen TIR sürücüsünün yolun ortasında durmasıyla yerden kalkarak korku içinde kaçan çocuk, çevredekiler tarafından hemen hastaneye kaldırıldı

DEHŞET ANI! Son dakika: 3 saniye sonrası inanılmaz!
İHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bisikletiyle karayoluna fırlayan çocuk tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekleri ağza getiren kaza, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren Yusuf Duha K. bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırladı. Bir anlık dalgınlıkla kendisini karayolunda bulan küçük çocuk, karayolunun sol şeridine kadar ilerledi.

Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki 53 DY 780 plakalı TIR, Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi.
Bisikletiyle TIR'ın lastiğine çarpan minik Yusuf Duha, bir anda yere düştü. Şans eseri yaralanmayan ve kazadan kıl payı kurtulan küçük çocuk, korku içinde ayağa kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar panik içinde koşuştururken, TIR sürücüsü uzun süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atmaya çalıştı. Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Duha K.'nin kontrol amaçlı tomografisinin çekildiği öğrenildi.

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