        Dehşet! Daire aldığı müteahhidi vurdu! | Son dakika haberleri

        Dehşet! Daire aldığı müteahhidi vurdu!

        Adana'da bir kişi, 15 yıl önce daire aldığı müteahhidi, av tüfeğiyle vurdu. Ayağından yaralanan müteahhit Ziya Yamaç tedavi altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 09:46 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:46
        Dehşet! Daire aldığı müteahhidi vurdu!
        Adana'da Sadık S. (62), 15 yıl önce kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, aralarında anlaşmazlık bulunan müteahhit Ziya Yamaç'ı, çıkan kavgada av tüfeğiyle ayağından vurdu. Yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, 1 Aralık'ta Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sadık S. ile oto lastikçide karşılaştığı müteahhit Ziya Yamaç arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Sadık S., yanında getirdiği av tüfeğiyle Yamaç'ı ayağından vurup kaçtı. Yere yığılan Yamaç, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Yamaç, daha sonra taburcu edildi.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sadık S.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Şüphelinin, yaklaşık 15 yıl önce Yamaç ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, taraflar arasında o dönemden bu yana devam eden bir anlaşmazlık olduğu belirlendi. Sadık S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        #Son dakika haberler
