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        Haberler Spor Basketbol Dejan Radonjic: Galibiyetin anahtarı savunmaydı - Basketbol Haberleri

        Dejan Radonjic: Galibiyetin anahtarı savunmaydı

        Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında ağırladığı İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 74-66 yenen Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Dejan Radonjic, "Galibiyetin anahtarı savunmaydı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 23:16 Güncelleme: 25.03.2025 - 23:16
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        "Galibiyetin anahtarı savunmaydı"
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        Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında Dreamland Gran Canaria'yı 74-66 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        "İLK MAÇLAR BELİRLEYİCİ OLDU"

        Sırp çalıştırıcı, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Önemli olan kazanmaktı. Böyle serilerde ilk maçlar her zaman belirleyici olmuştur. İlk birkaç dakika dışında savunmada iyi performans sergiledik. İlk yarıda hücumda çok iyi oyun ortaya koyduk. Maçı kazanmayı ve seride 1-0 öne geçmeyi başardık. Taraftarımıza da harika destekleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        "GALİBİYETİN ANAHTARI SAVUNMA"

        Karşılaşmada 20 hücum ribaundu alarak bu alanda bu sezonki en yüksek sayıya ulaşmalarıyla ilgili Radonjic, "Bu, bizim için çok önemliydi. Hem hücumda hem de savunmada iyi oynanmamız gerek. Bu, maçı kazanmamız da bize yardımcı oldu ama galibiyetin anahtarı savunmaydı." diye konuştu.

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