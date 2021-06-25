KORKUTTU" Son dakika: O ilçede de görüldü! 56 kişiye 'Delta' karantinası!

O ilçede de görüldü! 56 kişiye 'Delta' karantinası! 0:00 / 0:00

DHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Gölevi Mahallesi´nde sitede oturan Azerbaycan uyruklu bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan incelemede testi pozitif çıkan kadının 'Delta' varyantlı vaka olduğu belirlendi.

56 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekipleri, temaslıların belirlenmesi için çalışma başlattı.

Sitenin bazı bloklarındaki daireler izolasyona alınırken, Azerbaycanlı kadının temaslı olduğu saptanan çevredeki market ve pastane çalışanlarıyla birlikte toplam 56 kişi evlerinde karantinaya alındı.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Polis ekipleri siteye gelerek, karantinada olanların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.