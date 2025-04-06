Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Parti'den CHP Lideri Özgür Özel'e tebrik | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den CHP Lideri Özgür Özel'e tebrik

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 21:59 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti'den CHP Lideri Özgür Özel'e tebrik
        ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında yeniden Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

        Parti'den yapılan açıklamaya göre, Hatimoğulları ve Bakırhan, Özel'i telefonla arayarak, genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        45 dakikada Talisca resitali!
        45 dakikada Talisca resitali!
        Mourinho: Dünyanın her yerinde penaltı
        Mourinho: Dünyanın her yerinde penaltı
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı