DEM Parti'den görüşme trafiği

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyaret etti.

AA'da yer alan habere göre Meclis'te gerçekleşen ziyarette, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, EMEP'ten ise Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da yer aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan EMEP Genel Başkanı Aslan, DEM Parti heyetiyle görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını anımsatan Aslan, "Yapılan çağrının askıda durması, sürecin başka nedenlerle başka sonuçlar doğurması hem Türkiye halkı hem Orta Doğu halkları hem Türkiye'nin demokrasi güçleri açısından kabul edilir değildir. Bu sürecin barışçıl, eşit koşullarda, demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi, bu çözümün nihayete erdirilmesi bizim için esastır." ifadesini kullandı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da EMEP heyeti ile verimli ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının Türkiye'deki 85 milyon için olduğunu aktaran Bakırhan, "Çatışmasız, şiddetsiz, insanların yaşamını yitirmediği, demokratik bir Türkiye mücadelesi, aslında bu çağrıyla birlikte başlamıştır. Bu çağrının yerine ulaşması, karşılığını bulması için de hiçbir dönem olmadığı kadar daha güçlü bir işbirliğine, güç birliğine, birlikte mücadeleye ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

"ÇAĞRININ NEREYİ, NE KADAR KAPSADIĞININ MUHATABI BİZLER DEĞİLİZ"

Bakırhan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının, PKK ile uzantılı terör örgütlerini de kapsadığını ifade ettiğinin" hatırlatılması üzerine Bakırhan, şunları kaydetti:

"Çağrının nereyi, ne kadar kapsadığının muhatabı bizler değiliz. Biz, SDG'nin temsilcileri değiliz. Biz, okuduğumuzu, anladığımızı söylüyoruz. Bunu, muhataplarına sormak daha doğrudur. Öcalan'ın mektubu gitmişti, o mektuba yanıtlar da verilmişti. O mektupta yazanı ve gelen cevabı görmediğimiz için çağrıya ne dediklerini, nereyi, ne kadar kapsadığını belirtmenin bizim işimiz olmadığını söylemek istiyorum."