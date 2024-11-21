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        DEM Partili ilçe başkanlarına tutuklama talebi

        İstanbul'da PKK'lı teröristin sözde anmasına ilişkin gözaltına alınan DEM Parti'nin Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:14
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        DEM Partili yöneticilere tutuklama talebi
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        İstanbul'da DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında, PKK'lı bir teröristin sözde anma etkinliğine ilişkin gözaltına alınan, partinin ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için DEM Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapılmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

        HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

        Bu kapsamda gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Arınan ve Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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