Cadde'nin haberine göre, şık giyimi ile her zamanki gibi dikkatleri üzerinde toplayan Demet Akalın, yakın dostları şarkıcı Deha Bilimler, eşi Aslı Bilimler ve Astrolog Anıl Can'la bir restoranda buluşarak akşam yemeği yedi.

Yemeğin ardından kısa süre alışveriş turu atan Akalın, daha sonra özel aracıyla AVM'den ayrıldı.

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