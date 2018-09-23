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Demet Akalın’ın “Kızımız Hira’yla ilgili bilgileri benden değil dadısından alıyor, ben onunla telefonda bile konuşmuyorum” dediği Okan Kurt, kızıyla oyun parkında vakit geçirirken çekilmiş karesini; “Benim aşkım, güzel kokulum. Baban yoluna kurban olsun senin” notuyla paylaştı.