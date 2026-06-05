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        Haberler Televizyon Demet Akalın ve Sinan Akçıl ile 'Yaz Bir Şarkı' çok yakında SHOW TV'de

        Demet Akalın ve Sinan Akçıl ile 'Yaz Bir Şarkı' çok yakında SHOW TV'de

        SHOW TV'den izleyicilere yaz şöleni yaşatacak yeni bir program geliyor. Demet Akalın ve Sinan Akçıl ile 'Yaz Bir Şarkı' çok yakında başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        'Yaz Bir Şarkı' yakında Show TV'de!

        Unutulmaz şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin sevdiği ünlü sanatçı Demet Akalın ve şarkılarıyla milyonların kalbine taht kuran Sinan Akçıl, her hafta SHOW TV'de sıcacık, samimi, müzik dolu bir programa imza atacaklar.

        'Yaz Bir Şarkı' adlı programının yayınlanan tanıtımında, iki yakın arkadaş olan Demet Akalın ile Sinan Akçıl'ın eğlenceli anları ekrana geldi. Tanıtımın güzel sürprizi ise ikilinin seslendirdiği programa özel şarkı oldu.

        Çekimleri Bodrum'da yapılacak olan 'Yaz Bir Şarkı'da her hafta birbirinden ünlü isimler konuk olurken, izleyenler müziğe eğlenceye ve sohbete doyacak.

        'Yaz Bir Şarkı' yakında SHOW TV'de!

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