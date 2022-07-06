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Demet Özdemir: Aman Allah'ım haşlandık!

Geçtiğimiz hafta nişanlanan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, soluğu tatilde aldı. Güneşte bronzlaşan Özdemir, esprili bir paylaşımda bulunarak gönderisinde "Aman Allah'ım haşlandık!" ifadelerine yer verdi

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  • Demet Özdemir'den "Aman Allah'ım haşlandık!" pozu - Magazin haberleri

    Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Çift, ardından tekne tatiline çıktı.
  • Demet Özdemir'den "Aman Allah'ım haşlandık!" pozu - Magazin haberleri

    Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Özdemir ve Koç, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
  • Demet Özdemir'den "Aman Allah'ım haşlandık!" pozu - Magazin haberleri

    "HAŞLANDIK!"

    Güneşten bronzlaşan 30 yaşındaki oyuncu, son halini paylaştı. Gönderisine esprili bir not düşen Demet Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Aman Allah'ım haşlandık!" pozu.
  • Demet Özdemir'den "Aman Allah'ım haşlandık!" pozu - Magazin haberleri

    BİKİNİLİ POZ

    Özdemir, geçtiğimiz günlerde de bikinisiyle objektif karşısında poz vermişti. 
  • Demet Özdemir'den "Aman Allah'ım haşlandık!" pozu - Magazin haberleri

    "HEP SEVGİYLE..."

    Öte yandan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nişanda çekilen fotoğraflarını da duygusal bir mesajla yayınlamıştı. Koç, sosyal medya hesabından Özdemir ile çekilen bu karesini "Hep göz göze, hep sevgiyle..." notuyla yayınlamıştı.

    Demet Özdemir de nişanlısıyla verdiği bu poza "Hep aynı yöne hep sevgiyle..." ifadelerini düşmüştü.
  • Demet Özdemir'den "Aman Allah'ım haşlandık!" pozu - Magazin haberleri

    "İKİMİZ DE BİRBİRİMİZE ÇOK ŞANSLI GELDİK"

    Özdemir, daha önce Koç ile birlikteliği hakkında "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Demet Özdemir'den "Aman Allah'ım haşlandık!" pozu - Magazin haberleri

    "GELİNLİK HAYALİ KURMAMIŞTIM"

    Henüz gelinlik seçmediğini belirten oyuncu, "Gelinlik provasını tabii ki yapacağım ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim." demişti.

    Hayalinde özel bir şey olmadığını belirten Demet Özdemir, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Demet Özdemir'den "Aman Allah'ım haşlandık!" pozu - Magazin haberleri

    "DÜĞÜN İSTANBUL'DA OLACAK"

    Düğünün Çeşme'de olacağı iddiasına yanıt veren oyuncu, "Arkadaşlar kesin bir şey söyleyemiyorum ancak yüksek ihtimal İstanbul olacak." açıklamasını yapmıştı.
  • Demet Özdemir'den "Aman Allah'ım haşlandık!" pozu - Magazin haberleri

    "2 GÜN SÜREBİLİR"

    Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti, düğün törenlerinin 4 gün süreceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirmişti.

    İkili, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur." demişti.
  • Demet Özdemir'den "Aman Allah'ım haşlandık!" pozu - Magazin haberleri

    "TARİH KESİNLEŞMEDİ"

    Düğün tarihlerini daha belirlemediklerini de ifade eden Koç ve Özdemir, "Tarih kesinleşince sizinle paylaşacağız." şeklinde konuşmuştu.

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