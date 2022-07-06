Demet Özdemir: Aman Allah'ım haşlandık!

"HEP SEVGİYLE..."

Öte yandan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nişanda çekilen fotoğraflarını da duygusal bir mesajla yayınlamıştı. Koç, sosyal medya hesabından Özdemir ile çekilen bu karesini "Hep göz göze, hep sevgiyle..." notuyla yayınlamıştı.

Demet Özdemir de nişanlısıyla verdiği bu poza "Hep aynı yöne hep sevgiyle..." ifadelerini düşmüştü.