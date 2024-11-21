Demet Özdemir, DIAFA'a katılacak
Demet Özdemir, 26-27 Kasım tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek 2024 DIAFA ödül törenine katılacak
Giriş: 21.11.2024 - 19:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:34
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2024 DIAFA (Distinctive International Arab Festivals Awards) ödüllerinin 8'incisi, bu yıl 26 ve 27 Kasım tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek.
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Etkinliğin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla, ünlü oyuncu Demet Özdemir'in katılacağı duyuruldu.
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Özdemir de bu duyuruyu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, "Orada olacağım" şeklinde bir açıklama yaptı.