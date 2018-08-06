ABD'li şarkıcı Demi Lovato, instagram'da “Alışkanlığımla ilgli yolculuğum hakkında her zaman açık oldum” şeklinde başlayan açıklamasında, “Öğrendiğim şey, bu hastalığın zamanla yok olan veya solan bir şey olmaması. Mücadele etmek zorunda olduğum bir şey ve mücadele henüz tamamlanmadı” ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Tanrı’ya, hayranlarına, ailesine, ekibine ve Los Angeles’taki bir hastanede bulunan sağlık personeline teşekkür ederken, “Şimdi iyileşmek için zaman, sağlıklı olmaya odaklanma ve tedaviye devam etmem gerekiyor” dedi.

24 Temmuz’da hastaneye kaldırılan Lovato'nın hangi maddeleri kullandığı kamuoyuna açıklanmadı. Demi Lovato, uzun zamandır uyuşturucu sorununun yanı sıra yeme bozukluğu ve bipolar hastalığıyla da mücadele ediyor.

Çocuk oyuncuyken yıldızı parlayan, ‘Confident’ albümüyle 2015'te Grammy'e aday gösterilen ünlü popçu, ‘Sorry Not Sorry’, 'Skyscraper’ ve ‘Heart Attack’ şarkıları ile müzik listelerinde ilk 10'a girmeyi başarmıştı.

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