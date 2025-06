Demokratlar, New York Belediye Başkanı adaylığı için ön seçimde Müslüman aday Mamdani'yi seçti | Dış Haberler

Demokratlar, New York Belediye Başkanı adaylığı için ön seçimde Müslüman aday Mamdani'yi seçti | Dış Haberler

Demokratlar, New York Belediye Başkanı adaylığı için ön seçimde Müslüman aday Mamdani'yi seçti New York eyaleti eski valisi ve Demokratların New York kenti belediye başkanı aday adayı Andrew Cuomo'nun ön seçimden çekilmesinin ardından Zohran Mamdani, kent tarihinin ilk Müslüman adayı olarak 2014 yılından beri kenti kazanan Demokratların galibi oldu.

Habertürk Giriş: 25.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:46 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL