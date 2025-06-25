Demokratlar, New York Belediye Başkanı adaylığı için ön seçimde Müslüman aday Mamdani'yi seçti

Zohran Mamdani, Andrew Cuomo'nun çarpıcı bir şekilde Demokratların ön seçimini bırakmasının ardından New York'un Demokrat belediye başkanlığı ön seçiminde zaferini ilan etti. Genç, ilerici yeni aday, daha deneyimli ancak skandallarla sarsılmış eski valiye karşı önemli bir fark yarattı.

Yarışın nihai sonucu hala yerel seçimle belirlenecek olsa da, bir yıl önce siyasi çevrelerin dışında neredeyse hiç tanınmayan 33 yaşındaki Müslüman sosyalist Mamdani, yüzde 43.5 oy ile 2014 yılından beri New York'u elinde tutan Demokratların adayı.

Mamdani destekçilerine yaptığı konuşmada, "Bu gece tarih yazdık. New York Belediye Başkanlığı için Demokrat adayınız ben olacağım" dedi.

Cinsel taciz skandalından geri dönüş yapmaya çalışan ve yüzde 36.4 oyla ikinci sırada kalan eski New York Valisi Cuomo ise, destekçilerine Mamdani'yi tebrik etmek için aradığını söyledi.

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Mamdani seçildiği takdirde kentin ilk Müslüman ve Hint kökenli Amerikalı belediye başkanı olacak. Görevdeki Belediye Başkanı Eric Adams ön seçimlere katılmadı. Genel seçimlerde bağımsız olarak yarışacak. Cuomo'nun da genel seçimlerde bağımsız aday olma seçeneği bulunuyor.