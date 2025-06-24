Mourinho'dan transfer isteği!
Yeni sezon öncesi transferde çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yönetime detaylı raporunu sundu ve bir istekte bulundu.
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de yönetim, transferler üzerine yoğun mesai yapıyor.
Başkan Ali Koç'un önderliğinde Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Okan Özkan görüşmelerde yer alıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime verdiği listede her bölge için detaylı bir rapor hazırladı.
Dominik Livakovic'in olası ayrılığında yerli bir kaleciyle yola devam etmek isteyen Portekizli teknik adam, savunmaya da en az 3 takviye talebinde bulunduğu ifade edildi.
SZYMANSKI'YE GELECEK TEKLİFLERE KAPI AÇIK
Fenerbahçe yönetiminin, Szymanski'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Sarı lacivertliler, bu sebeple orta sahanın merkezinde çeşitli pozisyonlarda oynayabilen bir futbolcu da transfer etmek istiyor.
Kanatlarda dünya çapında tanınan isimlerin şartlarını öğrenen sarı lacivertliler, planını hazırladı. Fenerbahçe, önümüzdeki süreçte özellikle sol kanat ve santrfor olarak da forma giyebilen futbolcular ile temasa geçecek.