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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan transfer isteği! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan transfer isteği!

        Yeni sezon öncesi transferde çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yönetime detaylı raporunu sundu ve bir istekte bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 15:18 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:18
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        Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de yönetim, transferler üzerine yoğun mesai yapıyor.

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        Başkan Ali Koç'un önderliğinde Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Okan Özkan görüşmelerde yer alıyor.

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        Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime verdiği listede her bölge için detaylı bir rapor hazırladı.

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        Dominik Livakovic'in olası ayrılığında yerli bir kaleciyle yola devam etmek isteyen Portekizli teknik adam, savunmaya da en az 3 takviye talebinde bulunduğu ifade edildi.

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        SZYMANSKI'YE GELECEK TEKLİFLERE KAPI AÇIK

        Fenerbahçe yönetiminin, Szymanski'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Sarı lacivertliler, bu sebeple orta sahanın merkezinde çeşitli pozisyonlarda oynayabilen bir futbolcu da transfer etmek istiyor.

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        Kanatlarda dünya çapında tanınan isimlerin şartlarını öğrenen sarı lacivertliler, planını hazırladı. Fenerbahçe, önümüzdeki süreçte özellikle sol kanat ve santrfor olarak da forma giyebilen futbolcular ile temasa geçecek.

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        Jose Mourinho, 14 Temmuz'da başlayacak Portekiz kampı öncesinde en az 2 transferin gerçekleşmesini talep etti.

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        Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda boy gösterecek Fenerbahçe, 8 Temmuz'da topbaşı yapacak.

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