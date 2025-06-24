Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi: Anlaşma yakın!
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Milan Skriniar için sarı-lacivertli ekip yeniden devreye girdi. İtalyan basınında taraflar arasında imzanın yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Fransa'nın Paris Saint Germain takımından kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.
İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe ve Skriniar arasında yapılan görüşmeler olumlu devam ediyor.
Haberde, taraflar arasında anlaşmaya varma konusunda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Sarı lacivertli formayla 23 maça çıkan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, takımına 3 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.