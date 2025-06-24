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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi: Anlaşma yakın! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi: Anlaşma yakın!

        Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Milan Skriniar için sarı-lacivertli ekip yeniden devreye girdi. İtalyan basınında taraflar arasında imzanın yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 22:29 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:29
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        Fenerbahçe, ara transfer döneminde Fransa'nın Paris Saint Germain takımından kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.

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        İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe ve Skriniar arasında yapılan görüşmeler olumlu devam ediyor.

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        Haberde, taraflar arasında anlaşmaya varma konusunda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

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        Sarı lacivertli formayla 23 maça çıkan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, takımına 3 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

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        Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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