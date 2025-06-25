Aynı anda iki hastanede kadrolu çalışabilecekler

Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Toplam 29 maddeden oluşan teklifte sağlık çalışanları ile ilgili önemli düzenlemelere de yer verildi.

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1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca tabipler, diş tabipleri ve uzman tabipler Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabiliyor. Kanunda yapılacak değişiklik ile tabipler en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecekler. Mevcut uygulamadaki birinci değişiklik bu.

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İkinci değişiklik uyarınca ise tabipler, diş tabipleri ve uzman tabipler Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde 4/a (eski SSK) statüsünde kadrolu çalıştırılacaklar.

Sağlık personelinin özel hastanelerde 4/a statüsünde çalıştırılma zorunluluğu 30 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliğinde de düzenlenmişti. Şimdi yapılacak kanun değişikliği ile yönetmelikteki hükme yasal dayanak oluşturulacak.

ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN 1 HAZİRAN 2026 TARİHİNE KADAR SÜRE Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen çalışma izinleri için 1 Haziran 2026 tarihine kadar yeni çalışma izni başvurusunda bulunacaklar. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayanların çalışma izinleri iptal edilecek. İKİ AYRI HASTANEDE KADROLU ÇALIŞABİLECEKLER REKLAM Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle söz konusu tabipler aynı anda iki ayrı özel hastane veya vakıf üniversitesi hastanesinde kadrolu çalışabilecekler. Daha önce hekimler özel hastanede 4/a statüsü yerine 4/b (eski BAĞ-KUR) statüsünde çalışabiliyorlardı. 4/b statüsünde çalışanlar o hastanenin kadrolu personeli değil hizmet alımı karşılığı çalışan kişi sayıldıklarından yıllık izne çıktıkları günlerde ücretleri kesiliyordu. Kıdem tazminatı hakları da olmuyordu. 4/a statüsünde çalıştıklarında yıllık izin sırasında ücret almaya devam edecekler. Sadece çalışmaya bağlı ödemeleri alamayacaklar. Örneğin muayene ettiği veya ameliyat ettiği hasta başına para alıyorlarsa, izne çıktıklarında bu parayı alamayacaklar.

Hekimlerin özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastanelerinde 4/a statüsünde kadrolu çalışma zorunluluğu getirildiği için iki ayrı yerle iş sözleşmesi imzalayacaklar. Sözleşmenin hastane sahibi tarafından sona erdirilmesi halinde iki hastaneden de çalıştıkları her yıl için kıdem tazminatı alacaklar. REKLAM Her iki hastaneden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ayrı ayrı prim yatırılacak. Bu da emekli aylıklarına yansıyacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kanun teklifi dolayısıyla dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak” dedi. TAVANI AŞAN KAZANÇTAN KESİLEN PRİMİ SGK’DAN ALABİLECEKLER Sosyal Güvenlik Kurumu’na asgari ücret ile bunun 7,5 katına kadar olan kazançlar için sosyal sigorta primi ödeniyor. Bu da mevcut asgari ücrete göre aylık 26.005,50 TL ile 195.041,25 TL arasında kazanca tekabül ediyor.

SGK’ya tek bir işyerinden bildirilen kazançlar asgari ücretin 7,5 katını aşamıyor. Ancak, aynı kişi için birden fazla işyerinden bildirilen kazançlar asgari ücretin 7,5 katını aşabiliyor. Oysa asgari ücretin 7,5 katını aşan kazançlar emeklilikte dikkate alınmıyor. REKLAM Bu nedenle, tavanı aşan kazançtan kesilen primlerin iadesi için SGK’ya başvurmak gerekiyor. SGK kendiliğinden iade yapmıyor. Peki iade tutarı nasıl hesaplanacak? SGK’ya bildirilen kazançlar için çalışanlardan yüzde 14 sosyal sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi olmak üzere yüzde 15 oranında prim kesilir. Tavanı aşan kazancın yüzde 15’i oranında kesilen prim, başvuruda bulunan kişiye iade edilir. Örneğin, iki ayrı hastaneden de bir ayda asgari ücretin 7,5 katı olmak üzere toplam 390.082,5 TL kazanç bildirilen hekim SGK’ya başvurduğunda, tavanı aşan 195.041,25 TL tutarındaki kazancın yüzde 15’i oranında, yani 29.256 TL prim iadesi alır. SGK iade ettiği primler için faiz uygulamaz. Bu nedenle prim iade başvurularının gerekirse her ay yapılması yerinde olur. EBE VE HEMŞİRE YARDIMCILIĞI KALDIRILACAK