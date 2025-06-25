Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki belediyede zabıta memuru olarak görev yapan 35 yaşındaki Kerim Doğan, başkanlık makamında intihar girişiminde bulundu. Kendisini başından vuran Doğan hayatını kaybederken tabancadan çıkan mermi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın kolunu sıyırdı. Bıyık tedavi altına alındı
Kocaeli'nde olay, dün akşam üstü saat 18.00 sıralarında Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Darıca Belediyesi’nde meydana geldi. İddiaya göre belediyede 2 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan (35), Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için başkanlık makamına gitti.
BAŞINA ATEŞ ETTİHayatını kaybeden Kerim Doğan, 35 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre taraflar arasında görüşme sırasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışmada Doğan, yanında bulunan tabanca ile kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Bu sırada kurşun, Belediye Başkan’ı Bıyık’ın kolunu da sıyırdı.
HASTANEYE KALDIRILDILARDarıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın sağlık durumu iyi.
Belediye personelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
ZABITA KURTARILAMADI BAŞKANIN DURUMU İYİ
Bıyık’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İntihar girişiminde bulunan ve tabancayla başına ateş eden zabıta memuru Kerim Doğan'ın ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI
Belediyenin sosyal medya hesabından olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır. Başkanımız derhal Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı belirtilerek, “Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten ve konuyla ilgili bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.