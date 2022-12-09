Deneklerin gerçek hayattan koptuğu ve her şeyin kontrolden çıktığı korkunç bir hapishane deneyi

Tabii ki hiç kimse olayların bir anda şiddetli bir kaosa dönüşeceğini ve deneyin 6.günde iptal edilmek zorunda kalacağını tahmin etmiyordu.

24 kişiye rastgele roller dağıtıldı. Kimisi mahkum kimisi gardiyan oldu. Tüm mahkumlar koğuşa getirilmeden önce gerçek bir hapishane gibi tüm süreçleri yaşadı; çıplak olarak muayene edildi, parmak izleri alındı, fotoğrafları çekildi.