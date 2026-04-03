Deniz Çakır: Ben bir kanaat önderi değilim

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ünlü oyuncu Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal, Bubi'nin 'İkonalar' sergisinin açılışına katıldı. Küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği sergide basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çakır, galerilerden çok etkilendiğini söyledi.

Sanat atmosferine hayran kaldığını belirten oyuncu, "Burası gerçekten harika bir sergi olmuş. Önce açılışa katıldık, ardından sırayla tüm galerileri gezdik. Çok güzel bir karma sergi. Ruhumuz aydınlandı diyebilirim. Hem klasik hem de yeni eserler bir arada, biz bayıldık" dedi.

REKLAM

"KADINLARA HAKSIZLIKLAR YAPABİLİYOR"

Son dönemde sarf ettiği, "Sektörde maalesef kadın oyunculara raf ömrü var gibi bakılıyor" açıklamasıyla konuşulan Deniz Çakır, gündem olan bu sözlerine açıklık getirdi. Söylediklerinin büyütülmemesi gerektiğini vurgulayan Çakır, "Ben özel bir açıklama yapmadım, sadece sorulan soruya cevap verdim. Herkes konuşabilir. Ben bir kanaat önderi değilim, bu sadece benim fikrim. Maalesef sistem zaman zaman kadınlara haksızlıklar yapabiliyor ama artık bazı şeylere gülüp geçme yaşına geldim" şeklinde konuştu.

Sergiye, İlayda Alişan, Oğulcan Engin, Sinan Engin ve Bülent Serttaş gibi isimler de katıldı.