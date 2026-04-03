Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Deniz Çakır: Ben bir kanaat önderi değilim - Magazin haberleri

        Deniz Çakır: Ben bir kanaat önderi değilim

        Deniz Çakır, "Sektörde maalesef kadın oyunculara raf ömrü var gibi bakılıyor" sözlerine bir kez daha açıklık getirdi. Oyuncu, "Bu sadece benim fikrim. Maalesef sistem zaman zaman kadınlara haksızlıklar yapabiliyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2026 - 23:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben bir kanaat önderi değilim"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ünlü oyuncu Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal, Bubi'nin 'İkonalar' sergisinin açılışına katıldı. Küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği sergide basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çakır, galerilerden çok etkilendiğini söyledi.

        Sanat atmosferine hayran kaldığını belirten oyuncu, "Burası gerçekten harika bir sergi olmuş. Önce açılışa katıldık, ardından sırayla tüm galerileri gezdik. Çok güzel bir karma sergi. Ruhumuz aydınlandı diyebilirim. Hem klasik hem de yeni eserler bir arada, biz bayıldık" dedi.

        REKLAM

        "KADINLARA HAKSIZLIKLAR YAPABİLİYOR"

        Son dönemde sarf ettiği, "Sektörde maalesef kadın oyunculara raf ömrü var gibi bakılıyor" açıklamasıyla konuşulan Deniz Çakır, gündem olan bu sözlerine açıklık getirdi. Söylediklerinin büyütülmemesi gerektiğini vurgulayan Çakır, "Ben özel bir açıklama yapmadım, sadece sorulan soruya cevap verdim. Herkes konuşabilir. Ben bir kanaat önderi değilim, bu sadece benim fikrim. Maalesef sistem zaman zaman kadınlara haksızlıklar yapabiliyor ama artık bazı şeylere gülüp geçme yaşına geldim" şeklinde konuştu.

        Sergiye, İlayda Alişan, Oğulcan Engin, Sinan Engin ve Bülent Serttaş gibi isimler de katıldı.

        #Deniz Çakır
        #ilayda alişan
        #oğulcan engin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
