Deniz Seki, 20 yıllık müzik kariyerimin en özel albümü dediği 9. stüdyo albümünün hazırlıklarını tamamlamak üzereyken albüme yeni yazdığı bir şarkıyı da dahil etti. Albümünün kayıt çalışmalarını aranjörü İskender Paydaş’ın Bodrum’daki stüdyosunda sürdüren Deniz Seki yeni yazdığı, sözü ve müziği kendisine ait “Öğrendim” şarkısını da albüme ekledi. Duygusal sözleriyle dikkat çeken şarkıyı son dakikada yazdığını söyleyen Seki, "Bu şarkıyla içimden geçenleri müzikseverlerle paylaşmak için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.

Deniz Seki'nin sözünü ve bestesini yaptığı şarkının sözleri ise şöyle...

ÖĞRENDİM…

GÜNEŞİN HER DOĞDUĞU GÜNE GÜN ADAM SENSİN

YAĞMURUM OL RÜZGARA YELKEN BAHARIM GELSİN

DİKENLERİ BATAN ELİM ÇABUCAK GEÇSİN

AŞKA KÜSÜM ONUN BANA BORCU ÇOK

AŞKA KÜSÜM ONUN BANA BORCU ÇOK

BİR MUMA KÖLE OLDUM YANMAYI DA ÖĞRENDİM

ATEŞ OLDUM KÖZ OLDUM SÖNMEYİ DE ÖĞRENDİM.

Ekibini ödüllendirecek

Öte yandan Deniz Seki'nin tıpkı Amerikalı ünlü talk şovcu Oprah Winfrey gibi bütün bir yaz sezonu boyunca canla başla çalışan ekibini tatile çıkararak ödüllendireceği öğrenildi. Ekip arkadaşlarını Muğla'da bir otelde ağırlayacak olan şarkıcı “Tüm masrafları ben karşılayacağım. Ekip işi benim için çok önemli. Ben işin ön kısmında olanıyım ama arkada işim mutfağında koca bir ekip var. Biz çalıştıkça ve kazandıkça paylaşmayı da bilmeliyiz. Ben paylaştıkça Allah bana daha çoğunu veriyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ