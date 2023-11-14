Salih Yavuzer de savrularak duvara çarptı. Başka bir çalışan ise odaya kaçarak yaralanmaktan son anda kurtuldu. Tamirhanenin içine savrulan Yavuzer'in yardımına diğer çalışanlar koştu. Hastaneye götürülen çalışanın vücudunda ezilmeler olduğu ve bacağının alçıya alındığı öğrenildi.

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İsmail Kara, "Cumartesi günü yağmur ve fırtına vardı. Bir anda geldi. Çocuk kapıyı kapatmaya çalışırken birden çocuğu savurup atıyor. Çok şükür arkadaşımızın ciddi bir şeyi yok. Öyle şiddetli geldi ki, bir andan gelip geçti. Ondan sonrasında iş yeri bu hale geldi. Cam komple yerinde çıktı, fırtına söküp atıyor. Normal bir rüzgar o camı sökemez" diye konuştu.