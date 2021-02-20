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Deniz Uğur: Bu hikayeler bana çok ilham veriyor

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, bilinmeyenlerini anlattı. Uğur, ailesindeki hikayelerin kendisine ilham verdiğini ifade etti. Köklü bir aileden gelen Uğur, bu hikayeleri roman formatında yazmak istediğini de sözlerine ekledi

Deniz Uğur: Bu hikayeler bana çok ilham veriyor - Magazin haberleri
"Bu hikayeler bana çok ilham veriyor"
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HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, Hülya Koçyiğit'ın sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Uğur, kendini hiçbir zaman yalnız hissetmediğini söyledi.

Deniz Uğur, konuyla ilgili, "Yalnız olduğumda aynaya baktığımda hep şunu söylüyorum; aslında yalnız değilim. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir koşulda yalnız değilim. Yaratanın sevgi dolu elleri arasındayım. O beni her an görüyor, her an duyuyor ve her şey kontrol altında. Bunu düşünmek bana çok güç veriyor ve kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Annesi balerin, babası opera sanatçısı olan oyuncu, çocukluğunun kulislerde geçtiğini belirtti.

"BAZI ŞEYLERİN FARKINDA OLMAMIZ GEREKİYOR"

Bale ve tiyatro eğitimi alan Deniz Uğur, ülkemizdeki eğitim kalitesiyle ilgili fikirlerini şu sözlerle açıkladı:

Donanımlı bir eğitim alma şansına sahip oldum. Ben hayatımda hiç özel okulda okumadım. Sadece devletin olanaklarıyla okudum. Bizim zamanımızda çok fazla özel okul da yoktu ama sonrasında da kendi oğlumun deneyimlediği bir eğitim sürecinden yola çıkarak söylüyorum; bizim eğitimimiz gerçekten çok kaliteli. Bazı şeylerin farkında olmamız gerekiyor.

"ÇOK TEHLİKELİ"

İlk eşi İsmail Hakkı Sunat'ı acı bir olaya kurban veren Uğur, "Sosyal olarak bu konularda sesimizi duyuruyoruz. Bireysel silahlanmaya karşı bir duruşumuz var. Sosyal projelerde yer alıyoruz. Bireysel silahlanmamın da ötesinde şiddet çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL EĞİTİMLER ALDI"

Oğlu Engin Deniz'in o dönem kendisinin hayata tutunmasında büyük rol oynadığını söyleyen Deniz Uğur, şu ifadeleri kullandı:

Benim dünya güzeli bir meleğim vardı. Engin Deniz, otizmli. Zaten beni takip edenler biliyordur. Daha doğrusu Asperger Sendromu, otizm skalasının içine giren bir durum ve hep özel eğitim aldı, destek eğitimler aldı. Çok küçük yaşında yani ben bunu keşfettiğim yaşından itibaren özel eğitimler aldı. Ve hakikaten çok iyi bir seviyeye geldi.

Oğlunun kendisinin meleği olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bana göre bu tip çocukların en önemli özelliği; yalan söyleyemiyorlar. İçinden geçeni söylüyor, içinden geldiği gibi davranıyor, bir yalan yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu melek değil de nedir? Bana inanılmaz güç veriyor. Çünkü ister istemez onun gözünden bakıyorsunuz hayata. Onun tepkilerini ölçüyorsunuz. Ben mesela birçok konuda her şeyin yolunda olup, olmadığını çocuklarıma bakarak ölçerim, anlarım. Kızlarımdan ve oğlumdan ilham alıyorum. Eğer onlar olumlu bir tepki veriyorlarsa; tamam, her şey yolundadır. Eğer onlar birini sevmişlerse o iyi bir insandır. Çocuklarda yalan yok. Hele otizmli, Aspergerli çocuklarda hiç yalan yok. Bambaşka bir dünya çok nahif ve insana çok iyi gelen, insanı iyileştiren, insanı daha iyi insan yapan bir dünya.

"BU HİKAYELER BANA ÇOK İLHAM VERİYOR"

Köklü bir aileden gelen Uğur, ailesindeki hikayelerin kendisine ilham verdiğini söyleyerek, bu hikayeleri roman formatında yazmak istediğini ifade etti.

49 yaşındaki Deniz, Uğur ailesinin hikayesini şu sözlerle anlattı:

Benim ailemin hikayesi çok enteresan. Çünkü dedem ikinci Abdülhamit'in kızı tarafından büyütülüyor ve eğitimini yurtdışında, Avrupa'da yapıyor. O sırada İsviçreli anneannemle orada tanışıyor. Birbirlerine aşık oluyorlar. Cumhuriyet'in ilanından önce Türkiye'ye dönüyorlar. Dedem burada çalışmaya başlıyor ve beş çocukları oluyor. Bu sadece anne tarafımın hikayesi. Babam tarafım da zaten muazzam bir sülale. İşte o bütün Neveser Kökdeş, Melek Kobra, Muhlis Sabahattin, Keriman Halis.... Osmanlı Sarayı'ndan geçen çok değişik bir öykü. Bu hikâyeler bana çok ilham veriyor. Ben bunu bir roman formunda gerçekten yazmak istiyorum. Bunun ardından sinemaya uyarlanması da mümkün olacaktır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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